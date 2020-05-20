Зеленский о встрече с Путиным: я готов на любой формат

По словам президента, Германия и Франция согласились, что сразу после спада пандемии COVID-19 должна состояться встреча в «нормандском формате».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным для возвращения украинских территорий и политзаключенных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции, посвященной первому году своего президентства.

Зеленский напомнил, что состоялось три обмена, в результате которых из плена «ЛНР/ДНР» и из России были освобождены 135 человек.

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«И сейчас мы говорим с Российской Федерацией уже о возможном обмене после COVID-19. Я хочу, чтобы мы, несмотря на COVID-19, об этом говорили - о возвращении наших политзаключенных, находящихся в России или в тюрьмах Крыма. Есть результат, он состоит из человеческих жизней», - подчеркнул он.

Президент отметил, что за время пандемии он не проводил телефонных разговоров с Путиным.

«Сейчас из-за коронавируса каждый занимается своей страной. Мы не отпускаем в свободное пространство вопрос возвращения наших людей, наших территорий и незаконно аннексированного Крыма. Не отпускаем», - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Германия и Франция согласились, что сразу после спада пандемии COVID-19 должна состояться встреча в «нормандском формате».

«Что касается президента России, то мы должны с ним... должны договариваться... Минский формат - приоритет, но никто не отменяет других форматов. Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей. К любому формату. Мне все равно. Нам нужен результат», - добавил Зеленский.