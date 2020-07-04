Зеленский поздравил граждан США с Днем независимости
Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Соединенных Штатов Америки с Днем независимости.
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Об этом Зеленский написал в Twitter. «Счастливого Дня независимости, США. На протяжении более 200 лет США остаются колыбелью демократии и примером для всего мира», - отметил он.
Зеленский пожелал республиканцам и демократам в Палате представителей и Сенате и Белому дому сил противостоять всем вызовам.
«Украина с вами!» -подчеркнул президент.
День независимости США ежегодно отмечается 4 июля и является федеральным выходным днем.Праздник установлен по случаю подписания Декларации независимости США от Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года.
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