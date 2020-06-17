Посол США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон: США будут поддерживать Украину и Грузию, пока они не станут членами НАТО

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

На днях Служба Госбезопасности Грузии задержала гражданина России. Все СМИ Грузии заявили о том, что этот гражданин приехал с приказом от Рамзана Кадырова с целью убить знаменитого грузинского журналиста. Как вы оцениваете такое поведение Кремля, когда они атакуют людей за пределами России? Я говорю и о деле Скрипаля в Великобритании, и о деле Литвиненко…

Конечно, я обескуражена тем, что такое может произойти в Грузии или где-нибудь еще. Дезинформация и незаконный захват территорий в Грузии и Украине – это то, против чего все мы выступаем. Альянс НАТО выступает против агрессии России в Грузии и Украине. И, безусловно, США. Что касается дела Скрипаля в Великобритании, весь Альянс тогда серьезно отреагировал на эти события.

Если такое происходит в Грузии, все мы, безусловно, выступим против такого ужасного, уголовнонаказуемого шага с российской стороны. Я бы также отметила, что кампании дезинформации, которые Россия ведет в Грузии, Украине и странах НАТО – это также действия, которые мы призываем Россию прекратить.

Спасибо. Давайте поговорим о новом статусе, который получила Украина – статусе Партнера НАТО с расширенными возможностями. Несколько месяцев назад в ваших интервью и интервью других представителей НАТО вы обсуждали в контексте Украины необходимость развития демократии, разных процессов, а также – борьбу с коррупцией. И сейчас Украина наконец получила этот статус. Скажите, пожалуйста, почему сейчас? И почему это важно на ваш взгляд?

Украина важна для всех нас. В первую очередь, мы поддерживаем территориальную целостность Украины и выступаем против незаконной попытки отнять Крым. Мы все работаем, чтобы Украина смогла преодолеть продолжающиеся со стороны России действия, направленные на дестабилизацию на Донбассе.

Я думаю, что статус Партнера расширенных возможностей выводит наше сотрудничество на абсолютно новый уровень. Сейчас самое время для Украины получить этот статус. Возможно, это даже запоздалый шаг. Но сейчас этот статус утвержден, потому что мы хотели бы большего взаимодействия, больше учений, больше общих усилий между Украиной и НАТО, чтобы у них были возможности развивать сильную армию, сильную демократию, антикоррупционные меры, независимый суд.

Все эти вещи, на которых стоит страна, сейчас на стадии развития. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по-настоящему реформировать к лучшему все сферы в Украине.

Приведет ли получение этого статуса к более высокому уровню безопасности для Украины и большим возможностям для самообороны?

Безусловно. Это больше возможностей в сфере взаимодействия с силами НАТО. США, как вы знаете, утвердили продажу вооружений Украине. Наши силы работают с украинской армией, консультируя их по тому, как преобразовать армию в более сильный и эффективный инструмент. Украина помогает НАТО в Афганистане и в некоторых других наших миссиях. И это очень ценно. Это очень ценно для наших стран, но это также очень важно с точки зрения подготовки, которую получают солдаты, чтобы, вернувшись, служить в Украине.

Так что этот статус дает гораздо больше возможностей для совместной работы, чем это было раньше. Такой статус есть только у нескольких стран во всем мире. Это очень важный статус. Он принесет гораздо больше, как с точки зрения координации, так и с точки зрения общего вклада.

И для Грузии, и для Украины главной целью является членство в НАТО. В Украине идет горячая война. В Грузии – гибридная. В 2008 году, к сожалению, Грузия и Украина не получили никакого статуса. И в том же году началась война в Грузии. Украина так и не получила План действий по членству в Альянсе. И в 2014 году началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Сколько еще территорий Путин должен оккупировать, чтобы столицы стран НАТО пригласили Грузию и Украину, которые действительно борются за ценности, которые мы все разделяем?

Я действительно считаю, что статус Партнера расширенных возможностей, который есть и у Грузии, и у Украины, серьезно повышает их уровень, в том числе, с точки зрения координации с этими странами. Я считаю, что они двигаются в правильном направлении.

Украине еще предстоит большой путь, и они по нему идут. Президента Зеленского избрали именно на основе его повестки реформ. Я думаю, он продолжает идти по этому направлению. Это верное направление.

С точки зрения нашей страны, у которой более 200 лет опыта в этом, мы до сих пор постоянно защищаем нашу демократию, стараемся убедиться, что мы делаем все правильно. Мы совершали ошибки и совершаем их до сих пор. Я думаю, что любой стране, которая только отходит от советской власти, предстоит серьезный путь продвижения, реформ. Россия предпринимает дестабилизирующие действия, чтобы не дать этим странам быть по-настоящему независимыми. Это очень мешает. Поэтому мы стоим рядом с этими странами. И мы будем продолжать эту работу, чтобы однажды эти страны смогли соответствовать стандартам сильной демократии и стали нашими союзниками по Альянсу.

У моих коллег из Украины, из очень хорошего информационного агентства УНИАН, есть вопрос, который важен для украинцев.В 2008 году США поддерживали, как мы знаем, предоставление ПДЧ для Украины, но, к сожалению, некоторые европейские столицы отказали Украине в этом шаге и отказывают до сих пор. Считаете ли вы, что эти европейские столицы должны нести политическую ответственность за такие действия, учитывая войну, которая началась в 2014 году в Украине и продолжается сейчас?

Я думаю, все страны должны принимать решения за себя. Альянс един и страны НАТО едины. Предоставляя этот расширенный статус Украине, мы ожидаем реформ, которые гарантируют, что в стране есть стабильная демократия, верховенство закона, независимые суды и независимая пресса. Все эти пункты являются предпосылкой для того, чтобы начать путь в Евросоюз и НАТО. Я думаю, что все эти процессы уже идут в правильном направлении. И мы хотим сделать все, что мы можем, чтобы так и продолжалось.

Да, но извините. Я нахожусь в Грузии и членство Грузии в НАТО для меня очень важно. Когда Украина и Грузия будут соответствовать этим стандартам (а как я слышал от многих представителей НАТО, Грузия уже им соответствует), смогут ли европейские столицы, наконец, принять это решение, учитывая продолжающуюся агрессию России против этих стран? Я понимаю, что они боятся быть втянутыми в войну сразу, как только эти страны получат членство в НАТО.

Я не думаю, что можно говорить о сроках. Страны этого региона должны быть сильными демократическими государствами. Поскольку Украина и Грузия двигаются в этом направлении, мы будем оказывать всестороннюю поддержку для достижения цели.

Как много раз заявляли высокопоставленные представители НАТО, Грузия готова к вступлению в Альянс и нужно политическое решение столиц стран НАТО (Вашингтон, Брюссель и т.д.). Возможно, именно нынешняя ситуация, когда Госсекретарь Помпео говорит о единстве стран свободного мира перед общими угрозами, является хорошим шансом для резкого рывка в вопросе продвижения Грузии в НАТО и союзнических отношениях с США?

Я действительно уверена, что все возможное будет сделано. В первую очередь, мы должны работать над тем, чтобы остановить дестабилизацию со стороны России в двух регионах, на которые они пытается посягать, но которые абсолютно безоговорочно являются суверенной территорий Грузии. Это спор, который должен быть разрешен, и Россия должна уйти из грузинских регионов. Мы работаем вместе с Грузией, чтобы добиться этого результата тогда, когда это станет возможно.

Грузия определенно движется в правильном направлении. Они развивают все основы сильной демократии, и мы будем их в этом поддерживать на всем пути, пока однажды Грузия, как и Украина, не станут членами НАТО.

Конкретно США поддерживают членство в НАТО для Грузии прямо сейчас?

Я думаю, что в Грузии знают, что США поддерживают важную роль Грузии для Альянса. Знают, что мы помогали Грузии. Мы основали центры в Грузии, цель которых - усилить оборону страны и возможности сдерживания агрессии со стороны России. Мы, США, очень близки и с Грузией, и с Украиной. Мы хотим помочь этим странам получить членство в НАТО и будем вместе работать, пока это не произойдет.

Егор Куроптев

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"Пограничная ZONA"

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.