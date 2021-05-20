Глава государства подчеркнул, что установление прочного мира на востоке Украины, где продолжается развязанная Россией война, зависит от мощной армии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что построение мира на востоке Украины - это сложный и не очень быстрый путь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

«Самый главный приоритет - мы строим страну без войны, и это, правда, сложный путь, не слишком быстрый, по кирпичам собирая этот мир. Вот что мы делаем. Мы понимаем, что мир должен быть прочный, навсегда, и это зависит от мощности нашей армии. И она должна быть мощной повсюду - на суше, на воде, в воздухе. И сейчас мы видим, что большие угрозы и в киберпространстве», - подчеркнул Зеленский.

Пресс-конференция Владимира Зеленского: что известно

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Автор: Виталий Саенко