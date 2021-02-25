Президент выразил надежду, что Муниципальный кодекс будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Конгресса местных и региональных властей и поручил его членам разработать Муниципальный кодекс Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании Совета развития громад и территорий в Киеве.

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Президент отметил, что Конгрессу местных и региональных властей будет иметь свой постоянно действующий офис, и его работа должна быть максимально эффективной, а не только «на бумаге».

По словам Зеленского, первым глобальным вопросом, на котором следует сосредоточиться новому органу, должна стать подготовка Муниципального кодекса Украины.

«Есть разные видения, различные модели этого документа. Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что центральная и местная власти - не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда, и это нужно осознать.

«Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной - мы всё победим. Если нет - мы все, прежде всего мы с вами, точно проиграем. Давайте взаимодействовать, давайте слушать, давайте говорить, слышать и помогать друг другу, работать с мыслью не о следующих выборах, а о следующих поколениях украинцев», - призвал глава государства.

Конгрессу местных и региональных властей Украины: что известно

Сегодня на заседании Совета развития общин и территорий Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте.

Украинский орган будет создан по примеру Конгресса Совета Европы.

Конгресс возглавляет президент Украины. Конгресс будет состоять из двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. Они самостоятельно будут выбирать руководство палат и делегировать по три представителя от каждой палаты в президиум конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами страны.

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Автор: Константин Гончаров