Глава МИД анонсировал официальный визит президента Украины в США.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон и встретится с президентом США Джо Байденом в конце июля.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24".

Он также выразил мнение, что Россия для США - это страна, которая представляет угрозу своим поведением. "Но эта страна недостаточно сильна для того, чтобы бросить вызов США. Такой, который бросил Китай Америке. Поэтому не надо глобализировать Россию, но и не надо относиться к ней пренебрежительно или не уважать ту угрозу, которую она может представлять", - сказал министр.

По словам главы МИД, уже готовится визит Зеленского в США, который состоится в конце следующего месяца.

"Обсуждается дата в конце июля. Визит президента Украины в США. Полноценный визит... Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - рассказал он, добавляя, что из Киева в Вашингтон поедет большая делегация, у нее будет широкая повестка дня.

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"Мы очень тщательно готовим этот визит, уже начали его готовить. Уже работаем над элементами программы, над ключевыми договоренностями", - уточнил Кулеба.

И добавил, что визит должен быть максимально результативным для Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 июня состоялась телефонный разговор Зеленского и Байдена. "Это телефонный разговор, который они планировали провести раньше, до поездки президента Байдена в Европу, до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - прокомментировал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Во время разговора Байден пригласил Зеленского этим летом посетить Белый дом.

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Автор: Юрий Годован