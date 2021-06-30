Законом, который вступает в силу с 1 января 2022 года, предусмотрено, что пенсия для I группы инвалидности не может быть ниже 6 тыс. грн, для II группы инвалидности – 4800 грн, а для ІІІ группы инвалидности и детей с инвалидностью – 3700 грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, законодательным документом определены минимальные размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы. Размеры такой пенсии для І группы инвалидности не могут быть ниже 6 тыс. грн, для ІІ группы инвалидности – 4800 грн, для ІІІ группы инвалидности и детей с инвалидностью – 3700 грн.

Также законом введена государственная адресная помощь к пенсии для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лиц, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, кроме положений о минимальных размерах пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы и о введении государственной адресной помощи к пенсии, которые вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Повышение пенсий чернобыльцам: детали

29 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" относительно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц " (проект №4555).

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время первого чтения законопроекта сообщил, что этим законом установлены равные условия исчисления заработной платы для всех участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой – как из числа военных, так и из числа гражданских граждан.

По его словам, с 1 января 2022 года пенсия вырастет у почти 40 тыс. пенсионеров и составит в среднем для ликвидаторов I группы инвалидности – на уровне 16 тыс. грн, для II группы - 13 тыс. грн и III группы - 9 тыс. грн.

Также законом установлено, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и компенсации ежемесячно семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы выплачиваются полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Закон вступает в силу 1 июля 2021 года.

Реализация закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины на 2022 год в размере 1,2 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко