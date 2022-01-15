Владимир Зеленский предложил украинскому специалисту вернуться домой.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на увольнение украинского специалиста Андрея Шевченко с поста главного тренера итальянской Дженоа. Глава государства продолжить обладателю "Золотого мяча-2004" продолжить карьеру в Украине.

Об этом Зеленский написал в своем Facebook.

"Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера", - отметил президент.

При этом он предложил Шевченко "вернуться домой".

"Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше. И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой..." – подчеркнул Зеленский.

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Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.

В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.

"Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).

"Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.

Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).

Позже инсайдер Николо Скира заявил, что Шевченко может вскоре получить новую интересную работу. Польский футбольный союз начал переговоры с 45-летним специалистом.

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