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Советник Зеленского написал заявление об увольнении (фото)

09:17, 06 августа 2020
Политика
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Новиков увольняется / фото facebook.com/urnla

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Об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

"Решил не отставать от Максима Бахматова (бывший советник мэра Киева Виталия Кличко)", – заявил Новиков.

Причины увольнения советник президента не раскрыл. Он сопроводил пост своим фото с заявлением, датированным 5 августа.

Новиков увольняется / facebook.com/urnla

Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что вместе с Офисом трансформации прекращает свою работу в Киевской городской госадминистрации из-за политической турбулентности в КГГА.

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