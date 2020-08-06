Советник Зеленского написал заявление об увольнении (фото)
09:17, 06 августа 2020Политика
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Соответствующий документ советника главы государства датирован 5 августа.
Новиков увольняется / фото facebook.com/urnla
Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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Об этом 5 августа он сообщил на своей странице в Facebook.
"Решил не отставать от Максима Бахматова (бывший советник мэра Киева Виталия Кличко)", – заявил Новиков.
Причины увольнения советник президента не раскрыл. Он сопроводил пост своим фото с заявлением, датированным 5 августа.
Новиков увольняется / facebook.com/urnla
Ранее советник Киевского городского головы Максим Бахматов заявил, что вместе с Офисом трансформации прекращает свою работу в Киевской городской госадминистрации из-за политической турбулентности в КГГА.
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