Наибольшая поддержка в Украине у партий "Слуга народа" и ОПЗЖ – исследование

Если бы сейчас проходили выборы в парламент, то за партию «Слуга народа» проголосовали бы 30% избирателей, за ОПЗЖ - 22%, за "ЕС" - 16%, за "Батькивщину" - 8,5%.

В Украине наибольшую поддержку на сегодняшний день имеют 4 партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа ˗ За жизнь», «Европейская солидарность» и «ВО «Батькивщина».

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Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Центром Разумкова с 17 по 24 июня.

Так, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия «Слуга народа» - за нее готовы отдать свой голос 20,5% всех респондентов, или 30% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать. За «Оппозиционная платформу ˗ За жизнь» готовы проголосовать соответственно 14% и 22%, за «Европейскую солидарность» ˗ 10% и 16%, за «Батькивщину» ˗ 6% и 8,5%, за «Гражданскую позицию» ˗ 2% и 3%, за политическую партию «Сила и честь» ˗ 3% и 3%, за «Оппозиционный блок» ˗ 2% и 2%, за партию «Голос» ˗ 1,5% и 2%, за партию Шария ˗ 1,5% и 2%, за «Объединение «Самопомич»˗ 1% и 2%, за" Украинскую стратегию Гройсмана "˗ 1% и 2%, за ВО «Свобода» ˗ 1% и 2%, за "Радикальную партию Олега Ляшко"˗ 1% и 1%, за каждую из других партий ˗ менее 1% респондентов.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНИАН, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 70% украинцев в случае проведения в конце июня второго тура президентских выборов, в который бы вышел и экс-президент Петр Порошенко.

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