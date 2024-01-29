Глава государства рассказал, разочарован ли тем, что Украине не дают дальнобойные ракеты Taurus.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отказ оказывать Украине конкретную помощь из-за недоверия очень дорого обойдется.

У президента Украины спросили, разочаровывает ли его то, что Германия не предоставляет дальнобойные ракеты Taurus. Зеленский сказал, что этот вопрос не касается лично канцлера Олафа Шольца.

"Я не могу вам многое сказать. И наверняка я когда-нибудь смогу. И это не касается только Олафа. Это касается лидеров Европы и Соединенных Штатов. Я просто разочарован тем, что люди в целом более прагматичны сегодня в мире, и они не сразу включаются в те или иные вызовы. И я только могу быть разочарован одним, что Германия не играла ту роль, которую должна была играть во время первой оккупации Украины. Поэтому я сказал, что разочарован не Олафом. Я разочарован политикой той Германии, которая при оккупации Крыма не сыграла ту роль, которую Украина так заслуживала. Которую так заслуживала Европа и мир, и которую так заслуживали все те люди, которые тогда были живы и которых потом не стало во время полномасштабной войны", - подчеркнул Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD.

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Как сказал президент, все заслуживали того, чтобы Германия была одним из лидеров, которая "посадит за стол Россию и объяснит, что так нельзя - что нельзя нарушать международное право, нельзя нарушать ценности и тому подобное".

Он добавил, что это касается не только Германии, но и всех сильных стран с разных континентов с сильной экономикой.

"Я разочарован только этим, что эти страны - мы знаем, их можно посчитать на пальцах - и они не сделали почти ничего, чтобы не было полнометражной войны", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил надежду, что решение Германии по ракетам Taurus каким-то образом изменится.

"Ты или веришь, что Украина права и Россию надо поставить на место, и тогда у тебя один, два, три, четыре, пять шагов, которые ты сам считаешь нужно сделать и чем нужно усиливать Украину, и не разговаривать о пустяках, потому что это мелочи: что-то можем, а что-то не можем. Это другое", - сказал Зеленский.

По его убеждению, неверие в Украину того или иного министра или человека, очень дорога обойдется.

Taurus для Украины - главные новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild сказал, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus необходимы Украине для уничтожения российской военной инфраструктуры на оккупированных украинских территориях, а не для атак по Москве, как опасаются некоторые партнеры.

Немецкая компания Taurus Systems GmbH, которая производит известные крылатые ракеты, опровергла слова эксперта Социал-демократической партии по обороне Йоханнеса Арльта о том, что оборонная промышленность не может быстро пополнить запасы ракет, если их передадут Украине.

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