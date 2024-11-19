Зеленский: Россияне коллективно ответственны за эту войну, а не один сумасшедший из Кремля

Президент подчеркнул, что военную агрессию Путина поддерживают россияне, поэтому ответственность за нее должна быть коллективной.

Ответственность за кровавую войну, которую Россия развязала против Украины 1000 дней назад, коллективно лежит на россиянах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде во вторник, 19 ноября.

"Путин отдал приказ начать войну, его окружение организует ведение войны, но российская агрессия держится на поступках и попустительстве многих россиян. Путин создал условия для убийств, но запускают ракеты и дроны, штурмуют наши украинские позиции, пытают наших пленных и обеспечивают машину войны россияне, а не просто один сумасшедший человек в Кремле", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ответственность за эту войну должна быть коллективной, поскольку "то, что они делают, не спишешь только на силу государственных репрессий или пропаганду".

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"Война - это часть российской культуры. И поэтому каждый из России, кто претендует на восприятие его или ее не по путинской норме, должны занять недвусмысленную по поводу однозначных вещей об Украине, о Крыме, о Донбассе, об ордере МУС в отношении Путина, о трибунале против России за эту войну. Все, что сделано Россией за эти 1000 дней, не перекроешь одной фразой "Нет войне", - добавил президент.

1000 дней войны - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский обнародовал обращение в связи с ровно тысячным днем российско-украинской войны. В нем он поблагодарил защитников и всех остальных, кто помогает уничтожать оккупантов.

Он добавил, что уже сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома.

Также командир бригады "Азов", полковник Денис Прокопенко "Редис" в 1000 день войны призвал к основательным изменениям в военном управлении и организации сил для ведения войны.

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