'Потому что воевать нам еще долго': комбриг 'Азова' обратился к военному командованию

Прокопенко заявил, что необходимо менять принципы ведения войны, процедуры управления войсками, роль и место подразделений на поле боя.

Командир бригады "Азов", полковник Денис Прокопенко "Редис" призвал к основательным изменениям в военном управлении и организации сил для ведения войны.

"Большая война требует больших изменений. Речь идет о принципах ведения войны, процедурах управления войсками, роли и месте подразделений на поле боя, а не о широком ассортименте западного вооружения и красивых бирках латиницей на дверях кабинетов. Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем", - заявил "Редис" в Facebook.

Офицер отметил, что с февраля россияне имеют преимущество "в концепции формирования и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня". Это позволяет командованию вражеских дивизий и армий готовить и в дальнейшем управлять своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем нашим командирам, потому что на сегодняшний день трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов.

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Как объясняет Прокопенко, это приводит к: ухудшению взаимодействия, применению подразделений не по назначению, потере управления, потерям среди личного состава, невыполнению поставленных боевых задач:

"Ежедневно командиры крупнейшего тактического звена сталкиваются с проблематикой в работе с приданными подразделениями, зато отдают свои штатные роты/батальоны в подчинение другим бригадам, что в большинстве случаев приводит к проблемам, которые указаны выше. Имея фронт шириной более 1000 км, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь к ручному управлению ротами и батальонами. Зато противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные возможности".

"Редис" объясняет, что существует ряд плюсов в создании таких дивизий и армейских корпусов в войне против более сильного противника:

Единство командования. Командиры дивизии/армейского корпуса, смогут организовывать боевую и специальную подготовку в штатных подразделениях, лично отвечать за процесс и качество подготовки.

Инициатива. Не теряя ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого соприкосновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации.

Улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны.

Уменьшение ручного управления на тактическом уровне, в свою очередь позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования.

"P.S. Потому что воевать нам еще долго. Процитировав основные принципы войны по бессмертному Клаузевицу, с надеждами на лучшее, пусть всем нам приснится план победы, где мы начнем проводить реальные реформы и накапливать, или хотя бы не распылять ресурсы для долгожданной победы, или отсрочки нашей смерти. Время играет против нас. Подумайте", - подытожил Прокопенко.

1000 дней войны - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Главнокомандующий ВС Украины Александр Сирский обнародовал обращение в связи с ровно тысячным днем российско-украинской войны. В нем он поблагодарил защитников и всех остальных, кто помогает уничтожать оккупантов.

Он добавил, что уже сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома.

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