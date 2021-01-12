Украину и Молдову объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня, убежден Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал визит новоизбранного президента Молдовы Майи Санду в Киев началом новых отношений между странами.

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Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским», - заявил глава Украинского государства.

Визит Санду в Украину

Лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Санду победила на выборах президента Молдавии, состоявшихся в ноябре 2020 года.

Свой первый зарубежный визит новый президент Молдовы сегодня осуществляет в Украине.

Сейчас в Киеве продолжается встреча Зеленского и Санду.

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Автор: Константин Гончаров