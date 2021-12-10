США решили быть "активным игроком" в процессе мирного урегулирования в Украине.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что на следующей неделе может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я думаю, что на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии. И я думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров Нормандского формата", - сказал руководитель ОП.

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В то же время США, подчеркнул он, "приняли для себя четкое решение - быть активным игроком в этом процессе".

"Они очень заинтересованы в том, чтобы в Украину пришел мир", - подытожил Ермак.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с американским коллегой Джо Байденом. Президенты обсудили шаги, которые могут быть осуществлены для усиления энергетической устойчивости Украины, а также пути финансовой и политической поддержки Украины в противодействии гибридной агрессии, которая продолжается.

Автор: Таня Поляковская