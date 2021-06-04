Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко.
Об этом говорится в указе президента "Об изменении в составе СНБО" №227.
Сообщается, что частичной сменой ст. 1 указа президента от 15 декабря 2014 № 929 "О составе СНБО" в него был введен Алексей Любченко, которого Верховная Рада недавно назначила первым вице-премьером - министром экономики.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
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Назначение Алексея Любченко министром экономики
20 мая Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Кабинет министров назначил Любченко главой ГНС в апреле 2020 года, но заключил с ним контракт на срок действия карантина. В апреле 2021 года Кабинет министров назначил Любченко главой Государственной налоговой службы сроком на пять лет.
18 мая парламент уволил с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
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