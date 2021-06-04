Президент ввел нового министра экономики в состав СНБО.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО вице-премьер-министра и министра экономики Алексея Любченко.

Об этом говорится в указе президента "Об изменении в составе СНБО" №227.

Сообщается, что частичной сменой ст. 1 указа президента от 15 декабря 2014 № 929 "О составе СНБО" в него был введен Алексей Любченко, которого Верховная Рада недавно назначила первым вице-премьером - министром экономики.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Назначение Алексея Любченко министром экономики

20 мая Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Кабинет министров назначил Любченко главой ГНС в апреле 2020 года, но заключил с ним контракт на срок действия карантина. В апреле 2021 года Кабинет министров назначил Любченко главой Государственной налоговой службы сроком на пять лет.

18 мая парламент уволил с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора