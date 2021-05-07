Глава государства детально проинформировал министров о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский и министры иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, Нидерландов Стеф Блок и Люксембурга Жан Ассельборн выразили общее мнение о недопустимости наращивания войск Российской Федерации вблизи границы Украины, поскольку они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.

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Как передает пресс-служба Офиса президента, встреча главы Украинского государства с министрами иностранных дел стран Бенилюкса состоялась сегодня в Киеве.

В частности, глава государства поблагодарил министров за то, что они по собственной инициативе начали свой визит в Украину с поездки на Донбасс.

"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что важно не только решать вопросы деоккупации временно оккупированной территории Донбасса, но и делать так, чтобы те, кто живет на этой территории, пересекает контактную линию, "чувствовали себя людьми".

Глава государства детально проинформировал министров о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Высокопоставленные чиновники стран Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.

Президент отдельно оценил неизменную позицию стран Бенилюкса относительно поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины, а также практическую помощь в поддержании национальной безопасности.

В связи с наращиванием РФ вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, ведь они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.

Зеленский призвал страны Бенилюкса поддержать евроинтеграционные устремления Украинского государства, в частности путем подписания деклараций о европейской перспективе Украины.

Участники встречи также обсудили вопрос "Крымской платформы". Глава государства подтвердил приглашение руководству Бельгии, Нидерландов и Люксембурга принять участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" 23-24 августа в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября 2020 года Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре он заявлял, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крыму и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которых разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тысячи из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Константин Гончаров