Президент высказался за модернизацию и обновление минского переговорного процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за обновление нескольких пунктов Минских соглашений и привлечение к переговорному процессу по урегулированию на Донбассе других «мощных мировых игроков».

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Как передает пресс-служба Офиса главы государства, об этом он заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область.

В частности, Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

«Это может быть расширение «нормандского формата», отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», - заявил он.

Также президент высказался за модернизацию и обновление минского переговорного процесса.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но несколько пунктов должны быть обновлены», - отметил он.

Зеленский о минском переговорном процессе

26 апреля Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил, что минский переговорный процесс по Донбассу должен быть гибким.

"Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, откорректировать его. Или мы можем использовать другой формат. Скорость имеет значение. Скорость этого процесса имеет значение, потому что мы ежедневно теряем людей", - подчеркнул Зеленский.

Как отмечает издание, Зеленский призвал расширить переговорную «нормандскую группу» за счет участия США, Великобритании и Канады.

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Автор: Константин Гончаров