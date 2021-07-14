Доля людей, поддерживающих необходимость прямых переговоров с Путиным, составила почти 70%.

Почти 70% украинцев считают, что ради возвращения оккупированных территорий президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, ссылаясь на данные проведенных мониторинговых опросов населения Украины.

Опрос проводился с 29 июня по 9 июля 2021 г.

Результаты опроса:

Респондентам задавался вопрос: "Считаете ли вы, что для мирного урегулирования (то есть для восстановления мира в Украине и возвращения Донбасса) Зеленский должен провести личную встречу с Путиным?".

За вариант «безусловно, да» высказались 32,7% опрошенных;

вариант "скорее, да" поддержали 34,4% участников опроса;

против встречи Зеленского и Путина высказались 30,3%;

вариант "не знаю" выбрали 2,6% опрошенных.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на принятие Радой законов о судебной реформе"Понимая значимость и зависимость ситуации от РФ, доля людей, которые поддерживают необходимость прямых переговоров с Путиным значительно больше, чем тех, кто поддержал переговоры с представителями "ЛДНР". Уже длительное время мы имеем более 50%, и в настоящее время почти 70% тех, кто говорит, что такие переговоры (с Путиным) имеют смысл и должны происходить", - прокомментировал Дмитрук.

На аналогичный вопрос о смысле встречи Зеленского с руководителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик" украинцы ответили так:

49,3% опрошенных эту идею поддерживают;

41,1% участников опроса высказались против;

9,6% респондентов своей позиции по поводу этого вопроса не выразили.

В исследовании методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов приняли участие 3 тыс. 011 украинцев в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартное отклонение - не более 1,9%.

Встреча Зеленского и Путина-справка УНИАН

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке" Донбасса, где идет война.

Читайте такжеСаммит "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время - Ермак22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что дал соответствующее поручение руководителю ОП Андрею Ермаку.

24 июня Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с Путиным сейчас "мяч на стороне РФ". Также Зеленский отметил, что офис президента Украины и администрация президента РФ уже контактировали по темам переговоров, сроку и месту двусторонней встречи.

Ранее также стало известно, что "Байкеры Путина" собрались в оккупированный Донецк развлекать террористов.

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Автор: Инна Андалицкая