Рада соберется 19 марта и на внеочередное заседание.

В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Рады, которое началось Часом вопросов к правительству о состоянии выполнения плана вакцинации населения от COVID-19.

Об этом говорится на веб-портале парламента.

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Сегодня планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", № 2194.

В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых есть, в частности, законопроект"Об исчислении времени в Украине" (№4201); "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы", № 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях", №3952.

Еще ряд законопроектов запланирован к рассмотрению в первом чтении.

Рада соберется 19 марта еще на внеочередное заседание, пишет 24 канал.

"Мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера), далее планируется внеочередное заседание по изменению календарного плана Верховной Рады", – сообщил Разумков.

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Автор: Яна Ставская