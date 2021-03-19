В пятницу, 19 марта, согласно повестке дня, состоится очередное пленарное заседание пятой сессии Рады, которое началось Часом вопросов к правительству о состоянии выполнения плана вакцинации населения от COVID-19.
Об этом говорится на веб-портале парламента.
Читайте такжеПротив Рабиновича открыли уголовное дело
Сегодня планируется продолжить рассмотрение во втором чтении проекта закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и других законодательных актов относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений", № 2194.
В повестке дня на этот день рассмотрение во втором чтении законопроектов, среди которых есть, в частности, законопроект"Об исчислении времени в Украине" (№4201); "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы", № 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях", №3952.
Еще ряд законопроектов запланирован к рассмотрению в первом чтении.
Рада соберется 19 марта еще на внеочередное заседание, пишет 24 канал.
"Мы работаем без перерыва с 12:00 до 12:30, после этого с 12:30 до 13:00 зачитывает запросы Елена Кондратюк (заместитель спикера), далее планируется внеочередное заседание по изменению календарного плана Верховной Рады", – сообщил Разумков.
Вас также могут заинтересовать другие новости
- Суд оправдал Пашинского, подстрелившего в 2016 году мужчину
- "Без всяких предпосылок": в посольстве США заверили, что Байден обязательно позвонит Зеленскому
- Не санкции: стала известна тема сегодняшнего заседания СНБО
- В "Слуге народа" оправдались за скандальную переписку о "пророссийских бл*дях"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram