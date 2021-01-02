Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что у Украины немало экономических интересов в КНР, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре.

Во втором полугодии 2021 года планируется турне президента Владимира Зеленского по азиатским странам.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в своей статье для издания ZN.UA.

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Он подчеркнул, что у Украины немало экономических интересов в Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, которые и станут основными направлениями указанного турне.

Кроме того, согласно информации заместителя руководителя ОП, украинская власть стремится развивать отношения с КНР.

«В отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции», - добавил Жовква.

Дипломатический советник президента добавил, что актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации в Украине отдельных инфраструктурных проектов.

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Автор: Виктория Токарева