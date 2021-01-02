Во втором полугодии 2021 года планируется турне президента Владимира Зеленского по азиатским странам.
Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в своей статье для издания ZN.UA.
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Он подчеркнул, что у Украины немало экономических интересов в Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре, которые и станут основными направлениями указанного турне.
Кроме того, согласно информации заместителя руководителя ОП, украинская власть стремится развивать отношения с КНР.
«В отношениях с Китаем ключевой задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, прежде всего дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции», - добавил Жовква.
Дипломатический советник президента добавил, что актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации в Украине отдельных инфраструктурных проектов.
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