Премьер Украины отметил, что небо ЕС должно быть закрыто для россиян.

Украина предложила ввести запрет на авиационный транзит в Российскую Федерацию и Беларусь. Цель инициативы состоит в том, чтобы российский бизнес и туристы не могли использовать небо Европейского союза для своего комфорта.

"Наша идея состоит в том, чтобы российский бизнес и российские туристы не могли комфортно использовать небо ЕС. Небо закрыто ЕС для российского флота, но мы обсудили с партнерами закрытие транзита для любых перелетов в Россию и из России", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что такой шаг создаст проблемы в логистике для Москвы, удорожив ее, а также доставит дискомфорт россиянам.

"Мы будем настаивать на таких санкциях. Убежден, что наши партнеры из Литвы, Эстонии и Латвии поддержат наше предложение. Будем работать в этом отношении с Еврокомиссией", - подытожил украинский премьер.

Проблемы с авиацией РФ из-за санкций - последние новости

В феврале в России зафиксировали несколько авиапроисшествий с самолетами Специального летного отряда "Россия", которое обеспечивает перевозку должностных лиц,представителей специальных служб и Вооруженных сил РФ.

Кроме того, в России половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя из-за санкций, что привело к огромным задержкам в выпуске пилотов гражданской авиации. Если ситуация не изменится, то в России "будет некому летать" на магистральных воздушных судах.

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