Чиновник отметил, что когда европейские страны боялись отправлять Киеву оружие, его страна сразу сделала это.

Чехия отправила Украине первую реактивную систему залпового огня (РСЗО) на четвертый день полномасштабного вторжения.

Об этом сказал Радио Свобода уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный. "РСЗО оплатило правительство Чехии. В первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить оружие, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, что это исходит из нашего завода и на четвертый день она уже используется против оккупантов", – сказал Копечный.

Он добавил, что чешское Минобороны начало активнее сотрудничать с украинским Генштабом в декабре 2021 года и поэтому в Прагу в январе и феврале 2022 года приезжал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Видео дня

"То, что мы обсуждали, было перечнем оборудования, которое можно было поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии", - раскрыл подробности Копечный.

Он поделился мнением о том, что такое сотрудничество через несколько месяцев после вторжения РФ привело к созданию международной структуры для координации поставок вооружения Украине, известную как формат "Рамштайн".

Претензии РФ к Чехии

30 декабря 2023 года РФ обвинила Украину в обстреле Белгорода снарядами Vampire чешского производства и требовала присутствия Чехии на заседании Совбеза ООН по этому обстрелу.

Власти Чехии отказались от участия в этом заседании. "Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда РФ захочет обсудить в Совбезе отвод своих оккупационных войск, мы с радостью придем на заседание", - ответил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Вас также могут заинтересовать новости: