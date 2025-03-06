Также дипломат предупредил, что НАТО может перестать существовать.

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обвинил Соединенные Штаты в разрушении мирового порядка и предупредил о возможном распаде НАТО. Об этом он сказал, выступая в Chatham House, пишет The Times.

"Мировой порядок пытается изменить не только ось зла... США его разрушают", - цитирует издание Залужного.

Также украинский посол в Британии высказал мнение, что "Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира".

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"Сейчас Вашингтон пытается передать вопрос безопасности Европе без участия США", - отметил дипломат.

Он также предупредил, что НАТО может прекратить свое существование, а Россия пойти войной на Европу.

Новая политика администрации США в отношении НАТО и Украины

Как сообщал ранее УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между Соединенными Штатами, которые поддерживают Украину, и Россией, и заявил, что эту войну нужно закончить. В то же время он подтвердил, что Россия готова к переговорам, но сомневается, готова ли к этому Украина.

США остановили предоставление Украине разведывательных данных, из-за чего такое оружие, как HIMARS могло отключиться. Об этом сообщал журналист The Economist Оливер Кэрролл. По его словам, окончательная остановка передачи разведывательной информации произошла 5 марта в 14:00 по киевскому времени.

В НАТО опасаются, что обмен разведывательной информацией между странами-членами Альянса оказался под угрозой, поскольку из-за политики президента США Дональда Трампа союзники все более настороженно относятся друг к другу. Об этом рассказывают нынешние и бывшие официальные лица НАТО и эксперты по безопасности.

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