Цель законопроекта - отменить действие некоторых нормативно-правовых актов советского периода, которые "засоряют" отечественное законодательное поле.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и еще ряд народных депутатов зарегистрировали в парламенте законопроект "О десоветизации законодательства Украины" (№4284).

Читайте такжеРазумков поручил срочно пересмотреть решение о запрете журналистам ряда СМИ посещать РадуОб этом говорится в сообщении на сайте

парламента.

Отмечается, что законопроектом предлагается отменить действие некоторых нормативно-правовых актов советского периода, которые "засоряют" отечественное законодательное поле.

"Мы предлагаем признать таковыми, что не применяются на территории Украины, около 1500 законодательных актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР)", - рассказал Стефанчук.

По его словам, подготовка законопроекта продолжалась почти год. За это время было проанализировано около 15 тыс. нормативно-правовых актов Союза ССР и 7 тыс. Актов Украинской ССР (Украинской ССР) на предмет выявления тех, потребность в которых уже давно отпала.

"Так, абсурдным является то, что, например, на 30-м году независимости Украины у нас существует Жилищный кодекс УССР (1983 года), согласно которому мы до сих пор воплощаем в жизнь ленинские идеи построения коммунистического общества. А в Кодексе законов о труде (1971 года) мы декларируем, что работники, уволенные в связи с избранием их на выборные должности в комсомольских (!) организациях, могут иметь льготы при восстановлении... Знали ли вы, что на сегодняшний день нет никаких актов, которыми бы отменялось или хотя бы каким-то другим образом было приостановлено действие четырех Конституций, которые действовали в советские времена на территории Украины? Как это ни странно, но актов, которыми бы они были однозначно отменены, мы не нашли", - подчеркнул первый вице-спикер.

Однако, по словам Стефанчук, важные для Украины государственно акты, несмотря на их "советское" происхождение, должны остаться и служить на благо украинского народа.

"Это и Акт провозглашения независимости Украины (1991 года), и Декларация о государственном суверенитете Украины (1990 года), и ратификация Устава ООН (1945 года), и акты о передаче Крымской области в состав Украины (1954 года), и законы, регулирующие права репрессированных, переселенцев, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС, лиц, награжденных орденами и медалями, - и многие другие должны оставаться частью законодательства Украины. Мы не пошли по пути тотальной отмены всех актов "советского периода". Мы "вручную" селекционно взяли весь массив "советского законодательства" и предложили убрать только законодательный хлам, которым так щедро завалено украинское законодательство", - подчеркнул он.

Как отметил Стефанчук, этот законопроект является "первым на пути к систематизации и дальнейшей десоветизации законодательства независимой Украины".

Он обратился к народным депутатам поддержать эту инициативу и отметил, что, к сожалению, за 30 лет ни Верховная Рада, ни правительство не смогли реализовать функцию законодательного "антивируса" и провести процедуру "десоветизации" украинского законодательства.

Кроме того, Стефанчук призвал Кабинет министров Украины в течение следующих 3 лет приобщиться к процессу "десоветизации" и систематизации украинского законодательства, провести долгожданную инкорпорацию.

"По результатам нашей обработки, мы уже готовы передать Кабинету министров Украины более 5000 актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно, в пределах компетенции Кабинета министров Украины, вскоре признать таковыми, что не применяются на территории Украины", - сообщил Стефанчук.

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Автор: Таня Поляковская