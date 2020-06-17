Профильный комитет Рады принял решение по законопроекту Зеленского о референдуме

Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании ВР предусмотрено завтра.

Профильный комитет рекомендует парламенту поддержать президентский законопроект «О народовластии через всеукраинский референдум» (№3612).

Как передает корреспондент УНИАН, за такую рекомендацию проголосовали 18 членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Один - против, четыре - воздержались.

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Первый заместитель председателя ВР, представитель президента Руслан Стефанчук отметил, представляя законопроект, много споров идет по вопросу территориальной целостности. По его словам, во время подготовки законопроекта необходимо было учитывать те ограничения и положения раздела 3 Конституции Украины, в частности, что вопросы, касающиеся изменения территории Украины решаются только всеукраинским референдумом. «Мы не могли обойти эту норму Конституции, так как не могли внести изменения в Конституцию, поскольку такие изменения вносятся в этой части только через всеукраинский референдум, механизма которого не существует. Поэтому мы записали в статье третьей это положение, но сразу поставили предохранитель, вопросы, касающиеся нарушения территориальной целостности, не могут быть предметом всеукраинского референдума. Поэтому мы выписали таким образом, что речь может идти только о приращении территории Украины и никоим образом ни о какой федерализации, отделении», - подчеркнул Стефанчук.

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В то же время комитет рекомендует отклонить парламенту два законопроекта: «О всеукраинском референдуме» (№2182), внесенный депутатами от фракции «Батькивщина» Юлией Тимошенко и Сергеем Соболевым, а также «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе» (№3177), инициаторами которого являются народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», в частности, Василий Нимченко.

Как сообщал УНИАН, в ВР планируют 18 июня рассмотреть законопроекты, касающиеся вопроса всеукраинского референдума.

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