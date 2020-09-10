Постановление Большой палаты Конституционного суда будет обнародовано на сайте суда.

Конституционный суд Украины перешел к закрытой части заседания по делу о конституционности отдельных положений закона о Национальном антикоррупционном бюро.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в КС состоялась открытая часть пленарного заседания по делу по представлению 50 народных депутатов, которые оспаривают конституционность отдельных положений соответствующего закона от 14 октября 2014 года (с изменениями).

На заседании судьи заслушали стороны и других вовлеченных в процесс участников.

"Конституционный суд переходит к закрытой части пленарного заседания для принятия решения по делу", - отметил судья, председатель КС Александр Тупицкий.

Он добавил, что решение Большой палаты КС будет обнародовано на сайте суда.

Читайте такжеВ НАБУ резко прокомментировали решение КСУ по Сытнику

Обжалование конституционности закона о НАБУ:

Сегодня, 10 сентября, КС начал рассмотрение представления 50 народных депутатов, которые оспаривают конституционность отдельных положений закона о НАБУ от 14 октября 2014 года (с изменениями).

Согласно представлению, народные депутаты просят признать неконституционными следующие положения закона: абзац 1 ч. 1 ст. 1, который определяет, что НАБУ является государственным органом; ч. 2 ст. 1, которая устанавливает, что НАБУ образуется президентом; ч. 1 ст. 6, согласно которой руководство деятельностью НАБУ осуществляет его директор, который назначается на должность и освобождается от должности президентом; п. 1 ч. 3 ст. 7 об определении президентом трех лиц конкурсной комиссии; абзац 2 ч. 9 ст. 7, который закрепляет, что президент назначает на должность директора бюро одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов в течение 10 дней со дня внесения комиссией соответствующего представления; второе предложение второго абзаца ч. 6 ст. 26 об определении президентом по одному члену комиссии; ч. 2 ст. 31, которая определяет, что положение о Совете общественного контроля и о порядке его формирования утверждаются президентом.

При этом на заседании КС депутаты от «оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка, Василий Нимченко и Антонина Славицкая заявили, что закон о НАБУ полностью неконституционный, поскольку был принят якобы для узурпации власти президентом, а не для борьбы с коррупцией.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи