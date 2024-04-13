Осужденные смогут служить в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

Закон о мобилизации заключенных, который планирует проголосовать Верховная Рада Украины, позволит привлечь в ВСУ тысячи осужденных. Но служить они будут в отдельных специализированных частях или в отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части.

Об этом сказала народный депутат Украины Елена Шуляк в эфире телемарафона Единых новостей. Она подчеркнула, что в законопроекте, который сейчас готовится ко второму чтению, закладывается добровольность принятия решений.

"Есть добровольное согласие. С одной стороны такое согласие служить дает сам осужденный. Но этого согласия будет недостаточно. Нужно будет обязательное согласие воинской части, комадира воинской части, который будет согласен взять именно этого конкретного осужденного к службе в отдельном подразделении или в отдельной воинской части для выполнения боевых задач", - отметила Шуляк.

То есть, по ее словам, у командира есть право отказаться от осужденного.

Парламентарий отметила, что заключенные, которые заявили о желании защищать страну, будут проходить обязательно психологическую экспертизу.

"После того, как будут собраны все документы - это и заявление осужденного, и согласие военной части, все медицинские справки, после того суд будет рассматривать решение относительно осужденного и принимать соответствующее решение может ли такой человек подписать контракт и быть условно-досрочно освобожденным", - подчеркнула народный депутат.

Она проинформировала, что осужденные будут служить в отдельных подразделениях.

"Было принято решение, что осужденные смогут служить в отдельных специализированных частях, или в отдельных специализированных подразделениях. И они не будут смешаны с военнослужащими, которые на сегодня проходят службу и защищают нашу страну", - уточнила Шуляк.

Кроме того, по ее словам, для мобилизованных осужденных сейчас предполагается ввести повышенную ответственность.

"Мы прекрасно понимаем, что за такими осужденными, которые будут проходить службу, нужно будет осуществлять определенный административный надзор. Такой надзор будут осуществлять непосредственно в частях командиры частей. Такие осужденные будут находиться на специальном воинском учете и повышается уголовная ответственность. Например, если такой осужденный уже подписал контракт, но решил уйти с поля боя", - сказала Шуляк.

Она подчеркнула, что в документ закладывается добровольность подписания контракта, никто не будет принудительно мобилизовать. "Это исключительно добровольные принципы и точно не нарушает ни одно национальное или международное законодательство", - добавила нардеп.

Благодаря закону будет возможность привлечь в оборону страны тысячи людей, отметила Шуляк.

"Мы понимаем потенциал. По данным Министерства юстиции это могут быть тысячи людей. Поэтому мы бы хотели использовать такую возможность. Для того, чтобы все силы были собраны, чтобы скорее одержать нашу победу", - сказала она.

Мобилизация заключенных - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который дает возможность добровольной мобилизации заключенных.

За принятие в первом чтении проекта Закона "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности" (регистрационный номер 11079-1) проголосовал 281 народный депутат.

Законопроектом предусматривается добровольное участие осужденных в боевых действиях . Он разрабатывался совместно работниками Министерства юстиции, Минобороны, Генштаба, профильного комитета ВРУ по правоохранительной деятельности и группой народных депутатов.

Ранее Шуляк сообщила, что мобилизации не подлежат заключенные за преступления:

против основ национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух или более лиц, или соединенное с изнасилованием;

сексуальное насилие;

судимость за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 152-1561, 258-2586, частью четвертой статьи 2861 Уголовного кодекса Украины, если такие судимости не погашены или не сняты в установленном законом порядке.

Законопроектом определено, что заключенный должен сначала подать соответствующее заявление на прохождение военной службы в учреждение, где отбывает наказание. После этого должен пройти медосмотр в тюрьме и тогда его данные попадают в ТЦК, где военная часть рассматривает возможность мобилизации.

После решения ТЦК происходит проверка в военно-врачебной комиссии, и только при условии, если физиологически-психическое состояние заключенного соответствует требованиям, его заявление вместе с пакетом документов поступает в суд, который принимает решение: удовлетворительное, или нет.

Если решение суда положительное, Нацгвардия доставляет осужденного в ТЦК, где формируют соответствующие специализированные подразделения воинских частей.

Законопроект о мобилизации осужденных готовится ко второму чтению.

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