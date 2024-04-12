Мужчины призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр, но это не будет касаться военных.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла обновленный законопроект о мобилизации, в котором есть ряд нововведений, в частности, касающихся отсрочки от военной службы. О некоторых нюансах законопроекта рассказала "24 Каналу" народный депутат Евгения Кравчук.

Так, согласно обновленному законопроекту о мобилизации, люди с инвалидностью и лица, освобожденные из плена и которые не изъявили желания продолжать служить, имеют право на освобождение от военной службы. Однако здесь есть определенные нюансы, отметила депутат.

"При получении инвалидности может произойти демобилизация, она и сейчас происходит. А вот те мужчины призывного возраста, которые получили инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 года, должны пройти повторный медосмотр. Ни для кого не секрет, что были нарекания из-за покупки группы инвалидности. Но, опять же, это не будет касаться военных", - отметила Кравчук.

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В то же время относительно людей, присматривающих за лицами с инвалидностью, законопроект ничего не изменил - они не подлежат призыву на военную службу. Однако конечно же, не может быть такой ситуации, что за одним человеком с инвалидностью ухаживает несколько человек и все они записаны попечителями.

В целом отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации имеют следующие категории:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести и т.д., а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда и т.д;

усыновители, опекуны, попечители и другие лица, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или родителями, если человек сам нуждается в постоянном уходе по медицинскому или врачебному заключению;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, имеющие одного из родителей с инвалидностью I или II группы при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;

члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования;

соискатели образования, зачисленные в интернатуру;

граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена (такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия);

военнообязанные до достижения 25-летнего возраста, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу (такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия).

Закон о мобилизации - новости

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада утвердила в целом законопроект о мобилизации №10449. За принятие проголосовали 283 народных депутата (при необходимых минимум 226). В нем в частности нет срока для демобилизации тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, принятый закон о мобилизации предусматривает новый порядок бронирования работников предприятиями. Как только закон будет опубликован, у правительства будет месяц для того, чтобы пересмотреть перечень критически важных предприятий и определиться с новым порядком бронирования работников.

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