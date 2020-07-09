Офис Совета Европы призвал Раду рассмотреть законопроект "О медиа"

Совет Европы получила официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста.

В течение 10 месяцев рабочая группа Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики работала над совершенствованием текста законопроекта "О медиа".

Об этом говорится в сообщении Офиса Совета Европы в Украине в Facebook.

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"Беря во внимание достигнутый значительный прогресс, считаем очень важным воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект «О медиа» №2693-д в первом чтении во время текущей сессии Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Эксперты Совета Европы дали свои рекомендации авторам, часть их комментариев была учтена.

Рабочая группа законопроекта провела ряд общественных обсуждений с журналистами, представителями медиаиндустрии, ассоциациями и экспертами.

Также сообщается, что Совет Европы получил официальный запрос на проведение экспертизы обновленной версии законопроекта для дальнейшего совершенствования текста.

"Учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах – стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)", - сообщили в Совете Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рассказали об основных положениях доработанного законопроекта «О медиа». В частности, председатель комитета Никита Потураев заверил, что доработанный законопроект не содержит «никакой цензуры и «драконовских» норм в отношении СМИ».

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