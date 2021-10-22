Все - из-за циничной фразы Третьяковой о смерти нардепа Полякова.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины сегодня принял решение об отстранении народного депутата Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях парламента. Об этом сообщил сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Тарас Батенко в Верховной Раде.

Читайте такжеТретьякова заявила, что не видит ничего неэтичного в своих словах о смерти Полякова (видео)"Убежден, что это лишь первый шаг к победе справедливости. Депутатская группа "Партия "За майбутнє" и дальше будет требовать не только устранения ее от голосования на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины, а и увольнения с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Мы на этом не останавливаемся", — заявил народный депутат Тарас Батенко.

Напомним, народный депутат Галина Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прокомментировала смерть члена депутатской группы "Партия "За майбутнє" Антона Полякова, в частности, фразой "одним врагом меньше".

Автор: Григорий Бондарь