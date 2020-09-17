Больше всего возмущает в поведении Юрченко, говорится в заявлении, – дерзость в общении.

Офис президента вслед за главой государства отреагировал на коррупционный скандал с нардепом от «Слуги народа» Александром Юрченко, поддержав действия правоохранительных органов.

Об этом говорится в заявлении Офиса на официальной странице.

Больше всего возмущает в поведении Юрченко, говорится в заявлении, – дерзость в общении.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины зафиксировало, что господин Юрченко в свои 32 года ведет себя так, будто он полностью пропустил все политическое развитие нашего общества после 2014 года. Не увидел, не понял, не научился. Никакого оправдания этому быть не может", – пишет ОП, подчеркнув, что от дерзости до взяточничества – всегда один шаг.

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Офис президента отмечает, что правовую составляющую скандала оставляют «в стороне», однако констатирует, что Юрченко «потерял этические основания быть депутатом» Рады.

"Власть – не место для «плюшек», - подчеркнули в ОП.

Также у Зеленского надеются на сотрудничество Юрченко с правоохранителями, а от НАБУ, САП и прокуратуры ожидают собранных качественных доказательств его вины.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

14 сентября заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк на заседании Согласительного совета предложил вызвать в парламент генпрокурора Ирину Венедиктову по поводу вымогательства взятки в размере 200 тысяч долларов одним из народных депутатов за принятие закона.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос написал в Facebook, что якобы детективы НАБУ разоблачили на взятке помощника народного депутата Юрченко.

15 сентября Венедиктова заявила в парламенте, что в настоящее время не видит оснований сообщать о подозрении Юрченко.

В то же время в САП сообщили, что помощнику народного депутата объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки. По данным следствия, помощник выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и подстрекательстве о предоставлении 200 тыс. долларов для подкупа народных депутатов - членов комитета для поддержки указанных поправок.

Действия помощника квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения помощнику народного депутата в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1 млн грн залога.

Сегодня, 17 сентября, Венедиктова подтвердила, что подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей Юрченко.

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Автор: Яна Ставская