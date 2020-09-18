Рассмотрение в суде ходатайства прокурора отложено на 21 сентября.

Народный депутат Александр Юрченко не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения якобы из-за контакта с лицом, у которого подтвержден COVID-19.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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Рассмотрение ходатайства прокурора в ВАКС о заключении Юрченко под стражу с возможностью внесения залога в размере 6,5 млн грн был запланирован на 13:00.

"Подозреваемый не явился, якобы контактировал с лицом, у которого подтвержден COVID-19", - сказала Чемерис.

По словам Чемерис, заседание отложено на 15:00 21 сентября.

Заседание отложили на 21 сентября на 15:00.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП по поручению генерального прокурора сообщил о подозрении члену Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Юрченко в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за представленные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

17 сентября прокуроры САП и детективы НАБУ после вручения подозрения Юрченко провели его допрос.

Помощнику народного депутата Ивану Фищенко было объявлено о подозрении в пособничестве в получении взятки, а позже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в более 1 млн грн. В то же время за Фищенко внесли залог, он вышел из СИЗО.

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Автор: Антонина Доломанжи