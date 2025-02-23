На временно оккупированной территории Украины находятся важные полезные ископаемые на сумму около 350 миллиардов долларов. Расчеты продолжаются, ведь некоторые данные по ископаемым являются устаревшими.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025"
"Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача - это не просто экспорт сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача - обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность", - сказала она.
По словам Свириденко, Украина владеет информацией, что на территории, которая временно оккупирована, стоимость критических полезных ископаемых достигает порядка 350 миллиардов долларов.
"Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, владеет агрессор. И тот же титан, который используется для авиационной, оборонной, медицинской отрасли и будет использоваться против нас в этой борьбе", - отметила она.
Свириденко отметила, что посчитанная стоимость в 350 млрд долларов касается полезных ископаемых на временно оккупированных территориях, по другим расчеты продолжаются.
"Геологическая информация в некоторых случаях датируется, к сожалению, 1946 или 1960 годами, и мы не можем пока оперировать этими данными, поэтому я и подчеркивала, что нам нужно заниматься геологоразведкой и подтверждением тех запасов - их нет в открытом доступе", - сказала министр.
Она подчеркнула, что сейчас стоит задача подтвердить разведанные запасы ископаемых, которые есть на территории Украины, и привлечь инвесторов для переработки, а не просто экспорта сырья.
Соглашение о полезных ископаемых Украины - главные новости
Президент США Дональд Трамп требует от Украины подписать соглашение о полезных ископаемых. Первый вариант президент Украины Владимир Зеленский подписывать не стал, и сейчас идут переговоры по его новому варианту.
Министр финансов США Скот Бессент сообщил, что условия партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.