Геологическая информация по всему объему украинских полезных ископаемых устарела и должна подтвердиться геологоразведкой.

На временно оккупированной территории Украины находятся важные полезные ископаемые на сумму около 350 миллиардов долларов. Расчеты продолжаются, ведь некоторые данные по ископаемым являются устаревшими.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025"

"Если мы говорим о критических материалах, то действительно Украина имеет запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача - это не просто экспорт сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами стоит большая задача - обновить геологическую информацию и, конечно, привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность", - сказала она.

Видео дня

По словам Свириденко, Украина владеет информацией, что на территории, которая временно оккупирована, стоимость критических полезных ископаемых достигает порядка 350 миллиардов долларов.

"Мы понимаем, что это ресурсы, которыми, к сожалению, владеет агрессор. И тот же титан, который используется для авиационной, оборонной, медицинской отрасли и будет использоваться против нас в этой борьбе", - отметила она.

Свириденко отметила, что посчитанная стоимость в 350 млрд долларов касается полезных ископаемых на временно оккупированных территориях, по другим расчеты продолжаются.

"Геологическая информация в некоторых случаях датируется, к сожалению, 1946 или 1960 годами, и мы не можем пока оперировать этими данными, поэтому я и подчеркивала, что нам нужно заниматься геологоразведкой и подтверждением тех запасов - их нет в открытом доступе", - сказала министр.

Она подчеркнула, что сейчас стоит задача подтвердить разведанные запасы ископаемых, которые есть на территории Украины, и привлечь инвесторов для переработки, а не просто экспорта сырья.

Соглашение о полезных ископаемых Украины - главные новости

Президент США Дональд Трамп требует от Украины подписать соглашение о полезных ископаемых. Первый вариант президент Украины Владимир Зеленский подписывать не стал, и сейчас идут переговоры по его новому варианту.

Министр финансов США Скот Бессент сообщил, что условия партнерства предусматривают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права в этих будущих инвестициях.

Вас также могут заинтересовать новости: