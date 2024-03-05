Глава государства подчеркнул, что каждый российский исполнитель военных преступлений должен знать, что будет привлечен к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу судом в Гааге ордеров для ареста командующего дальней авиацией Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова.

В соцсети X Зеленский приветствовал решение Международного уголовного суда выдать ордера на арест выскопоставленных российских военных. Их обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных во время российских массированных обстрелов гражданских людей и объектов критической инфраструктуры в Украине в 2022 и 2023 годах.

"Каждый российский командир, который отдает приказы о нанесении ударов по гражданским людям и объектам критической инфраструктуры, должен знать, что справедливость наступит. Каждый исполнитель таких преступлений должен знать, что он будет привлечен к ответственности", – подчеркнул президент.

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Глава государства добавил, что международное правосудие требует времени, но оно неотвратимо.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы ни один российский зверь, ответственный за убийства украинских детей, женщин и мужчин, не остался безнаказанным. И ни одно количество звездочек на погонах, никакие кабинетные двери не спрячут их от ответственности", – отметил Зеленский.

Выдача ордера на арест российских командующих

Судьи второй палаты досудебных производств Международного уголовного суда сегодня выдали ордера на арест российских командующих Сергея Кобылаша и Виктора Соколова. Они подозреваются в совершении военных преступлений в Украине во время нанесения ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в период минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя это решение, назвал его "безупречным". По его словам, оба командующих системно и намеренно используют военные инструменты "для массового умерщвления гражданского населения Украины и упорно выполняют заказ на масштабные ракетные обстрелы территории суверенной страны".

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