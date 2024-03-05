В Офисе президента уверены, что российские военные преступления во время войны против Украины получат надлежащие юридические оценки.

В Офисе президента Украины прокомментировали решение второй палаты досудебных производств Международного уголовного суда выдать ордера на арест командующего дальней авиацией Российской Федерации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморского флота РФ адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

Подоляк считает, что в МУС приняли "безупречное решение" относительно ареста Кобылаша и Соколова.

"Оба эти персонажи системно и намеренно используют военные инструменты для массового умерщвления гражданского населения Украины и упорно выполняют заказ на масштабные ракетные обстрелы территории суверенной страны", - подчеркнул Подоляк.

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При этом, советник руководителя ОП добавил, что "это решение явно указывает на три обстоятельства, которые изменились".

"Во-первых, военные преступления России получат надлежащие юридические оценки... Во-вторых, глобальный мир четко фиксирует тип той войны, которую Россия ведет на территории Украины и против гражданского населения... И в-третьих, больше никаких табу на ордера для России и никаких "исторических отсрочек". Поименная скамья подсудимых в глобальной юрисдикции для безусловных российских авторов, организаторов и исполнителей военных преступлений", - отметил Подоляк.

Ордер МУС на арест Кобылаша и Соколова

Как сообщал УНИАН, российские командующие подозреваются в совершении вероятных военных преступлений в Украине во время нанесения ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в период минимум с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года. В частности, тогда вооруженные силы РФ под командованием Кобылаша и Соколова осуществляли кампанию по нанесению воздушных ударов по электростанциям и подстанциям во многих городах в Украине.

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