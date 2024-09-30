Это регулярная плановая работа, которая выполняется постоянно, отметили в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) возобновила работу Государственного реестра избирателей в части учета постоянных избирательных участков. Об этом свидетельствует соответствующее постановление ЦИК от 20 сентября 2024 года.

Известно, что работа госреестра избирателей восстановлена в части учета избирательных участков, которые действуют на постоянной основе. Это является частью плановых работ технических работ, проводимых ежегодно, пояснили в управлении коммуникаций и информационной политики секретариата ЦИК в комментарии "Украинской правде".

"Это регулярная плановая работа, которая выполняется постоянно. У нас большое количество внутренне перемещенных лиц и разрушенных помещений. Мы уже ранее осуществляли определенные мероприятия, а теперь пришло время обновить информацию об избирательных участках", – отметили там.

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При этом подчеркивается, что такие работы вовсе не означают проведение выборов в ближайшее время. Сейчас речь идет исключительно о плановых технических работах.

"Подобные мероприятия происходят ежегодно в соответствии с постановлениями. Главная цель – подготовить базу данных к возможным выборам после окончания войны. Сейчас это лишь техническая работа, и об организации выборов речь не идет", – добавили в ЦИК.

Выборы в Украине: вы могли это пропустить

Как известно, в конце октября 2023 года в Украине должны были бы состояться очередные парламентские выборы, а осенью 2024-го – президентские. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину выборы не состоялись. Этот процесс отложили на неопределенное время.

В июле президент Украины Владимир Зеленский говорил, что если мир в Украине не наступит в обозримой перспективе, придется искать способы провести выборы в условиях войны. При этом он добавил, что, кроме чисто юридических, есть и практические трудности в организации действительно демократического избирательного процесса в условиях полномасштабной войны.

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