Оживление политической жизни в Украине связано с намерением Трампа быстро закончить войну, пишет издание.

В Украине в последнее время появляется все больше признаков оживления политической жизни, которое затихло с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году. И это может быть связано с намерением президента США Дональда Трампа быстрее закончить войну, пишет Reuters.

"Это связано с Трампом, с ожиданием, что будут переговоры... Активность возросла, внутриполитической нервозности явно стало больше", - цитирует агентство политолога Владимира Фесенко в подтверждение этой мысли.

Также напоминает, что на днях в команде президента США заявили, что Киев должен провести президентские выборы до конца 2025 года, если удастся договориться о прекращении огня.

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Издание привело и другие факты, свидетельствующие об оживлении политической жизни в Украине. Так, бывшего президента, оппозиционного политика Петра Порошенко заметили на фотографиях, где он жмет руки многочисленным иностранным чиновникам. Впрочем, сам Порошенко, отмечается, отрицает, что это имеет какое-то отношение к выборам.

В то же время, отмечает издание, "Европейская солидарность" Порошенко обвинила президента Владимира Зеленского "в попытке не допустить его в парламент и в том, что он сосредоточился на предстоящих выборах вместо того, чтобы вести войну".

Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко тоже стала более заметной, говорится в материале. Она встречалась с официальными лицами Евросоюза за рубежом и протестовала "против задержания в Украине генерала в связи с неудачной оборонительной операцией в мае прошлого года".

В публикации отмечается, что и мэр Киева Виталий Кличко "обвинил окружение Зеленского в политических интригах". При этом издание называет городского голову Киева "потенциальным претендентом на пост президента".

Говорится, что Фесенко заявил, что некоторые политические группировки уже даже работают над созданием избирательных штабов.

"Он сказал, что не видел такой активности в лагере Зеленского и что политики, вероятно, спешат, если видят приближение выборов", - пишет Reuters.

Между тем американские официальные лица говорят, что "никаких политических решений не принято, а их стратегия в отношении Украины развивается".

Проведение выборов в Украине может столкнуться с логистическими проблемами, сказал Reuters заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Сергей Дубовик. По его словам, подготовка к выборам займет не менее 4-6 месяцев, учитывая перемещение избирателей и масштабные разрушения.

А директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий говорит, что даже те, кто не одобряет деятельность Зеленского, считают его легитимным лидером.

Отдельно издание вспомнило бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и даже направило запрос в посольство о том, может ли он баллотироваться в президенты. Отмечается, что посольство Украины в Лондоне не ответило на него.

"Залужный публично не заявлял о своих политических амбициях, но опросы свидетельствуют о его популярности. Изображение Залужного украшает книжные магазины Киева, где проданы тысячи экземпляров его новой книги "Моя война"", - пишет издание.

Что касается позиции украинской общественности, то она, по словам Грушецкого, в целом против проведения выборов до окончания войны. Для большинства приоритетом является достижение успеха в войне, а затем проведение выборов, отметил он.

Последние заявления относительно выборов в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, новая президентская администрация США хочет, чтобы Украина провела выборы сразу после окончания боевых действий. Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он сказал, что "большинство демократических стран проводят выборы во время войны".

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что план Келлога о том, что Украина должна провести выборы до конца года, является провальным, даже если будет перемирие с РФ.

Между тем посол Украины в США Оксана Маркарова сказала, что Украина и США не обсуждали возможность проведения выборов в стране до конца 2025 года. В то же время, если команда Белого дома поднимет этот вопрос, Киев готов его обсудить.

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