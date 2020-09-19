Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях местные выборы на Донбассе могут состояться.
Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера, цитирует ОП.
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Ермак подчеркнул, что изменениями в постановление о выборах в Украине, в части, касающейся их проведения на Донбассе, будет заниматься исключительно Верховная Рада.
"Ни политики в Украине, ни тем более политики извне не могут что-то обещать, говорить, что что-то будет принято", - сказал он.
"Но когда мы встречались в Берлине, я проинформировал представителей «нормандской четверки» о том, что действительно сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление относительно изменений в постановления о проведении местных выборов. Оно внесено депутатом Качурой, и когда это определит Верховная Рада, оно попадет в зал, и там будет решаться его судьба", – заявил руководитель Офиса президента.
Сам руководитель ОП говорит, что, по его убеждению, решение "должно быть принято в соответствии с интересами государства, к обязательствам и к нормам международного права".
Ермак подчеркнул, цитирует пресс-служба ОП, что проведение выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации и урегулирования всех вопросов безопасности, а также с соблюдением прав человека.
"Я думаю, все украинцы уже привыкли: все, что обещает президент Зеленский, он делает. Поэтому у меня нет никакого сомнения относительно того, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", – заявил Ермак.
Где не будут проводиться местные выборы
- 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.
- Согласно решению, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.
- Также в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.
- Россия и подконтрольные ей боевики с 19 августа блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.
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