Ермак подчеркнул, что изменениями в постановление о выборах в Украине занимается Рада.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях местные выборы на Донбассе могут состояться.

Об этом он заявил в эфире Свободы Савика Шустера, цитирует ОП.

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Ермак подчеркнул, что изменениями в постановление о выборах в Украине, в части, касающейся их проведения на Донбассе, будет заниматься исключительно Верховная Рада.

"Ни политики в Украине, ни тем более политики извне не могут что-то обещать, говорить, что что-то будет принято", - сказал он.

"Но когда мы встречались в Берлине, я проинформировал представителей «нормандской четверки» о том, что действительно сегодня в Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление относительно изменений в постановления о проведении местных выборов. Оно внесено депутатом Качурой, и когда это определит Верховная Рада, оно попадет в зал, и там будет решаться его судьба", – заявил руководитель Офиса президента.

Сам руководитель ОП говорит, что, по его убеждению, решение "должно быть принято в соответствии с интересами государства, к обязательствам и к нормам международного права".

Ермак подчеркнул, цитирует пресс-служба ОП, что проведение выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса возможно только после полной деоккупации и урегулирования всех вопросов безопасности, а также с соблюдением прав человека.

"Я думаю, все украинцы уже привыкли: все, что обещает президент Зеленский, он делает. Поэтому у меня нет никакого сомнения относительно того, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", – заявил Ермак.

Где не будут проводиться местные выборы

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября начало избирательного процесса.

Согласно решению, выборы депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АР Крым, города Севастополя и в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областей не назначаются и не проводятся.

Также в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкого и Луганского областных советов не назначаются и не проводятся.

Россия и подконтрольные ей боевики с 19 августа блокируют работу ТКГ с требованием отменить пункт постановления ВР, в котором говорится о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

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Автор: Яна Ставская