ОИК № 87 в ночь на 30 марта остановила свою работу из-за отсутствия кворума.

Депутаты от «Слуги народа» во главе с нардепом Николаем Тищенко сегодня прибыли в ОИК №87, чтобы устроить допрос членам комиссии.

Читайте также"Слуги народа" устроили "допрос" членам ОИК на ПрикарпатьеВ частности, нардепы пришли, чтобы "выяснить, почему работа комиссии заблокирована четвертые сутки". Впрочем, объяснения членов ОИК заканчивались криками и перебиваниями, передает glavcom.ua.

ОИК №87 в ночь на 30 марта остановила свою работу из-за отсутствия кворума. Поэтому Центризбирком заменил председателя и трех членов скандальной ОИК в Надворной. Однако ОИК так и не возобновила работу.

После безрезультатного визита, Тищенко пообещал, что «гонки состоятся прозрачные, честные и демократические» и пошел на улицу, где тем временем происходит масштабное противостояние представителей Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

"Мы приехали к народу, как народные депутаты. Мы восстанавливаем вместе с вами государство. Мы отстраиваем дороги, мы принимаем такие законы, которые дадут возможность чувствовать себя в своей стране счастливыми», – сказал Тищенко.

Выступление нардепа сопровождалось криками " Позор!" и "Лжец".

Также Тищенко предложил присутствующим "гору" еды. Голодных людей угощали бутербродами со шпротами.

Выборы в 87-м округе Ивано-Франковской области

11 февраля 2021 года на съезде провластной партии «Слуга народа» Вирастюка выдвинули кандидатом в народные депутаты на довыборы по 87-м округе Ивано-Франковской области.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 31 марта обработала 67,52% протоколов избирательных комиссий одномандатного избирательного округа №87. По подсчетам ЦИК, Вирастюк является лидером гонки. На втором месте - представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский – 28,88%. У бизнесмена Александра Шевченко сейчас 28,73%. Разница между двумя последними кандидатами составляет 53 голоса.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко