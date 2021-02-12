Сегодня зарегистрированы четыре кандидата, в частности, Маруся Зверобой-Беленькая, выдвинутая партией "Европейская солидарность", и Руслан Кошулинский от ВО "Свобода".

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже шесть кандидатов в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская область) на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, сегодня зарегистрированы четыре кандидата: Маруся Зверобой-Беленькая, выдвинутая партией "Европейская солидарность", Руслан Зозуля от партии "Розвиток і добробут", Руслан Кошулинский от партии "Свобода" и Юрий Юрченко, выдвинутый партией "Новая демократия".

Ранее Комиссия зарегистрировала двух кандидатов Михаила Ноняка и Александра Шевченко.

Выборы на округе № 87: что известно

27 ноября 2020 года ЦИК назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Зиновия Андриевича по его личному заявлению.

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Автор: Светлана Закелова