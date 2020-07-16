"Это будет очень интересно": Зеленский призвал Верещук и Кличко провести предвыборные дебаты

Зеленский поддержал инициативу Ирины Верещук, которая первой пригласила действующего городского голову столицы Виталия Кличко на дебаты.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал действующего мэра Киева Виталия Кличко и победительницу праймериз от «Слуги народа» Ирину Верещук провести между собой предвыборные дебаты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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«Именно в направлении профессиональных дебатов с точки зрения градостроительства, инфраструктуры, ЖКХ, денег, мне кажется, это будет очень интересно – увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук», – подчеркнул Зеленский.

Таким образом, Зеленский поддержал инициативу Верещук, которая первой пригласила действующего мэра столицы Виталия Кличко на дебаты.

Также Зеленский заявил, что все кандидатуры на местных выборах будут проходить проверку Службы безопасности и других правоохранительных органов, чтобы "потом не было сюрпризов".

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Как сообщал УНИАН, 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

16 июля во внутрипартийных праймериз «Слуги народа» победила депутат Ирина Верещук. Ее поддержали 83 депутата, Качуру – 3, Дубинского – 41, Тищенко – 30, Гурина – 15.

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