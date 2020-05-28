Выборы мэра Киева: главный санврач Ляшко рассказал о возможном участии в "гонке"

Местные выборы в Киеве должны состояться в конце октября 2020 года.

Заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко заявляет, что предложения выдвигаться на пост городского головы Киева на ближайших выборах ему поступают «от журналистов».

Так он ответил на вопрос в интервью Радио Свобода по поводу того, поступали ли такие предложения и от кого.

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«От ведущей (поступило предложение). «Хотите стать мэром». А я сказал: «интересное от вас предложение». Это такая же ситуация, как когда идет переформатирование правительства, все говорят, что я буду следующим министром здравоохранения. Такое было при увольнении Зоряны Скалецкой, такое было при увольнении Ильи Николаевича Емца. Если бы меня спросили: ты хочешь быть министром здравоохранения, я бы тоже ответил: интересное предложение», - сказал Ляшко.

На уточняющий вопрос относительно того, был ли разговор руководства фракции «Слуга народа» или президента с ним относительно выборов, Ляшко ответил: «Я думаю, что если будет официальная позиция «Слуги народа» - меня, то это не будет скрываться. Сегодня это возможные приписки и тому подобное. Сейчас раздаются интересные предложения от журналистов различных СМИ. Сейчас основная задача - вывести страну из карантина, поскольку я нахожусь в должности, которая должна все же, несмотря на то, что заместитель министра здравоохранения - это политическая должность, но она должна быть вне политики, потому что в политике преодолеть эпидемию тяжело».

Как сообщал УНИАН, местные выборы в Киеве должны состояться в конце октября 2020 года.

Согласно результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг", если бы выборы городского головы Киева проходили в ближайшее воскресенье, то среди горожан, которые определились и пойдут голосовать, действующего мэра Виталия Кличко поддержали бы 42,5% респондентов, бизнесмена и телеведущего Андрея Пальчевского - 12,4%, народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко - 7,2%.

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