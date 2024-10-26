В частности политик напомнил, что приглашение Украины в НАТО является пунктом в плане победы, который представил Владимир Зеленский.

Скорейшее приглашение Украины в НАТО является приемлемым и нужным для нашего государства именно на этом этапе, поскольку это улучшит ситуацию с безопасностью. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в комментарии "Укринформу".

По его словам, в первом пункте плана победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, говорится о том, что наша страна говорит о предоставлении приглашения к вступлению именно сейчас. В то же время Жовква отметил, что очевидно, что пока продолжается агрессия РФ, говорить о вступлении невозможно.

"Но ставить вопрос о приглашении является абсолютно легитимным и рациональным. Такое решение, принятое всеми 32 членами (НАТО - ред.), стало бы мощным сигналом всему мировому сообществу и собственно агрессору о том, что Украина пользуется поддержкой в сфере безопасности. Поэтому на сегодня именно приглашение является приемлемым и необходимым для Украины. Параллельно Украина продолжает двигаться по пути реформ, и все эти реформы будут выполнены до нашего вступления", - заверил заместитель руководителя ОП.

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Он добавил, что для Украины очень важно иметь определенность и перспективу.

"Наличие четкого понимания, что это решение в случае его одобрения всеми государствами, будет необратимым, безусловно, улучшит нашу ситуацию с безопасностью уже сегодня", - подчеркнул Жовква.

Политик отметил, что процедура приобретения членства не предусматривает вступление сразу после приглашения, поэтому временные рамки могут быть разными, если опираться на опыт других стран.

"Защищая безопасность всего евроатлантического пространства (и это не просто громкие слова), мы считаем, что основным критериям НАТО - разделять ценности евроатлантического сообщества и быть способными вносить вклад в безопасность региона - Украина уже соответствует", - заверил заместитель председателя Офиса президента.

В свою очередь Жовква отметил, что членство в НАТО является самой большой безопасной гарантией, однако до этого момента Украине нужны другие гарантии безопасности от партнеров, как сейчас, так и после победы:

"Вопрос безопасности Украины должен стоять на повестке дня для всего европейского и евроатлантического пространства вплоть до момента вступления в НАТО".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит заявила, что сейчас в Америке не готовы прислать Украине приглашение вступить в Североатлантический альянс. Однако она заверила, что Украину будут продолжать приближать к Альянсу.

В то же время издание Politico писало, что против приглашения Украины в НАТО выступают семь стран. В частности сопротивление оказывают Германия, США, Венгрия и Словакия. Также против приглашения Украины в блок выступают Бельгия, Словения и Испания.

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