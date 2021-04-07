Вопрос Украины обсудят на саммите НАТО в июне.

Литва намерена предложить союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству, после которого страна сможет стать членом Альянса.

Об этом сообщает BNS со ссылкой на комментарий главы литовского МИД Габриэлиуса Ландсбергиса.

Читайте такжеСША призывают Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной

"Вскоре мы снова обратимся к коллегам с призывом рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине. Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с коллегами из стран Балтии, НАТО могло бы повторить свое предложение предоставить Украине план членства", – сказал он на конференции с главой МИД Испании Аранчой Гонсалес Лайя.

По словам Ландсбергиса, это был бы "мощный сигнал для России, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и поддерживается среди стран НАТО".

Идею поддержала испанский министр. Она говорит, что вопрос Украины должны обсудить на саммите НАТО в июне.

Что этому предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе. Об этом он сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

Он также проинформировал Столтенберга о стягивании Россией войск к границам Украины, которое продолжается, и повышении их готовности к наступательным действиям.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заверил президента Украины Владимира Зеленского в твердой поддержке на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская