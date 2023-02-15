Президент Украины отметил, что его американский коллега может посетить Киев, "когда у него появится возможность".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о скорой встрече с американским коллегой Джо Байденом. Он отметил, что американский лидер может прибыть в Украину, "когда у него появится возможность".

"Иногда мы встречаемся с президентом Байденом. Конечно, вы знаете, что мы приглашали президента, и когда будет у него возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. Это важный сигнал поддержки нашего общества", - заявил Зеленский на брифинге с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Киеве.

При этом он указал, что у него есть разные средства общения с президентом США.

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"Мы им благодарны за их большую помощь", - подытожил президент Украины.

Слухи о новой втрече Зеленского и Байдена - что известно

В конце января журналисты NBC сообщили, что президент США Джо Байден посетит Польшу 24 февраля. В свою очередь американские чиновники обсуждали объявление нового пакета помощи для Украины.

Позже в польском МИД подтвердили, что американский лидер намерен посетить Польшу в ближайшее время.

На этом фоне некоторые СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Джо Байденом в Польше.

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