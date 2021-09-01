Между Украиной на США будет стратегический диалог для энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей.

Президенты Украины и Соединенных Штатов Америки на встрече в Вашингтоне договорились начать стратегический энергетический и климатический диалог.

Об этом говорится в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и Соединенных Штатов Америки, обнародованном на сайте президента Украины.

В частности, в разделе "Энергетическая безопасность и климат" сказано, что "климатический кризис достиг критического уровня, требующего немедленных действий, к которым мы прибегаем".

Отмечается, что Украина и Соединенные Штаты способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления.

"Украина и Соединенные Штаты намерены усилить сотрудничество в области совместных энергетических и климатических целей путем активизации Стратегического диалога по вопросам энергетики и климата, который послужит надежной платформой для достижения целей энергетической безопасности, укрепления экономических связей и воплощения амбициозных климатических целей", - говорится в заявлении.

Читайте такжеБайден объявил о предоставлении Украине $60 миллионов помощи в области обороныКроме того, в нем сказано о привлечении инвестиций в энергетический сектор путем реформ.

"Украина и Соединенные Штаты намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширение реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях, усиление инвестиционной привлекательности энергетической отрасли, привлечения иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей в отношении энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики", - подчеркивается в документе.

Еще в нем сказано о важности сокращения выбросов парниковых газов и продвижения инноваций.

"Украина и Соединенные Штаты подтвердили свое намерение достичь амбициозных сокращений своих национальных выбросов парниковых газов к 2030 году, что указано в соответствующих национально определенных взносах (NDC). Украина присоединилась к Миссии инноваций по вопросам климата в сельском хозяйстве (AIM) и намерена развивать возобновляемую энергетику в финансово ответственный способ", - добавляется в заявлении.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день, кроме Байдена, у него запланированы встречи с представителями крупного американского бизнеса.

Автор: Виталий Саенко