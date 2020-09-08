По словам президента, на этой встрече должны принять "определенные решения".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) должна состояться 11 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в рамках поездки в Сумскую область.

«У нас должно быть заседание помощников – советников «нормандского формата» 11 сентября. Ждем там определенные предложения, определенные решения», - заметил Зеленский.

По данным "Европейской правды", государства-участники Нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине, хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.

Встреча в "нормандском формате": что предшествовало

22 августа Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран "нормандского формата" должна состояться 28 августа, затем планируется встреча глав МИД и саммит на высшем уровне.

24 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о подготовке к возможной встрече глав МИД стран "нормандского формата" в сентябре.

26 августа руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября. Ожидалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

4 сентября Кулеба сообщил, что встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" состоится в сентябре после переговоров советников лидеров этих государств.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров