Президент Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона хочет сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев прилагает все усилия для окончания войны на Донбассе и ожидает саммит лидеров стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) после встречи советников.

Читайте такжеСловами Путина убить нельзя-Кравчук

Как написал Зеленский в Twitter, об этом он заявил во время разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Ожидаем встречи лидеров стран N4 («нормандской четверки» - УНИАН) после встречи наших советников. Мы очень хотим сохранить режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня. Делаем все, чтобы продвигаться вперед до окончания войны», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что Украина и ЕС, несмотря на COVID19, продолжают экономическую интеграцию и укрепляют стратегическое партнерство.

Зеленский также отметил, что в ближайшее время украинский парламент примет законы относительно Соглашения об ассоциации с ЕС.

Также глава Украинского государства выразил благодарность президенту Еврокомиссии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Когда состоится следующая встреча в "нормандском формате"

26 августа руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча советников лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия), которая планировалась на 28 августа, перенесена на первые числа сентября.

Планировалось, что от РФ во встрече примет участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак, от Украины - глава Офиса президента Ермак, от Германии - помощник канцлера по вопросам внешней политики Ян Хеккер, от Франции - советник президента Эммануэль Бон.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров