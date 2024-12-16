Бывший посол вспомнил поездку Зеленского в США в начале его каденции.

По мнению экс-главы МИД Украины и бывшего посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко, избранный президент США Дональд Трамп вряд ли забыл о скандале 2019 года, который чуть не привел тогда его к импичменту и который связан с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Пристайко рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

Тогда, в 2019-м, Пристайко был министром иностранных дел и сопровождал Зеленского во время его первой встречи с Трампом.

Бывший посол рассказал, что хоть Трамп в целом и воспринимался как "довольно оригинальный президент" и "полностью внесистемный человек", но, пробыв уже несколько лет у власти, стал восприниматься как представитель "старого стиля".

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"И тут у нас появляется новый президент Зеленский, который тоже представляет противосистемную волну, которая уже смыла многих в США, а теперь катилась по Украине. Был искренний интерес (к Зеленскому, - ред.), что же это за человек, к чему это все приведет, что это за люди вокруг... Хотя сами они опять-таки пришли на такой же волне популизма и изменения всего, что существовало до этого", - говорит Пристайко.

Он вспомнил о том, как президенту США чуть не объявили импичмент, и что это было связано с Украиной.

"Боюсь, что Трамп не сможет забыть, что против него дважды пытались применить импичмент. В истории Соединенных Штатов такого еще не было. Он первый, и это все связано с Украиной. Такое так просто не забывается", - отметил экс-посол.

Вместе с тем он не смог однозначно сказать, виновата ли была в том Украина, назвав это "сложным вопросом".

"Это, в принципе, демократическая часть политической системы хотела подотчетности от своего республиканского президента, считая, что тот хотел давить на иностранное правительство. То есть мы стали просто жертвой внутриполитического скандала. Если бы мы вели себя осторожнее, то, возможно, нам бы удалось избежать его", - предположил Пристайко.

Контакты Зеленского и Трампа: последние новости

Как сообщал УНИАН, когда стало известно о победе Трампа на выборах президента США 6 ноября, Зеленский провел с ним телефонный разговор. Он поздравил республиканца с исторической и убедительной победой. Также, по словам президента Украины, они договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество.

7 декабря Зеленский, Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон встречались в Париже. Во время визита лидер Украины пытался объяснить Трампу необходимость гарантий безопасности при любом завершении войны с Россией через переговоры.

Сам же Трамп заявил после встречи, что обсуждал с президентом Украины то, как можно завершить войну и что Зеленский заинтересован в прекращении огня.

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